الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئاسة التونسية تعلن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس الباجي قايد السبسي توفي اليوم الخميس عن 92 عاما. وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق. وكان السبسي نقل إلى المستشفى العسكري الليلة الماضية.

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