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10 قتلى بثلاثة تفجيرات في كابول

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محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب | منذ 14 دقيقة في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 15:14

قُتل 10 أشخاص، بينهم نساء وطفل، وجُرح 41 آخرون، بتفجيرات هزّت كابول.

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وقال ناطق باسم وزارة الداخلية إن انتحارياً صدم بدراجته النارية باصاً تابعاً لوزارة المناجم والنفط، شرق العاصمة الأفغانية. وأشار إلى تفجير ثانٍ حصل بعد ذلك بقليل قرب المكان ذاته، فيما سُجل التفجير الثالث في منطقة أخرى.

وأعلن ناطق باسم وزارة الصحة مقتل 10 أشخاص، بينهم 5 نساء وطفل، وجرح 41 آخرين.

ويعتبر مراقبون أن حركة "طالبان" تكثف هجماتها من أجل تحسين موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة، قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في 28 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وكانت عمليات اقتراع سابقة شهدت عنفاً وهجمات، نفذتها "طالبان" ومجموعات متمردة أخرى ترفض الاعتراف بالحكومة الأفغانية.


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