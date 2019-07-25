شكرا لقرائتكم مجلس الأمن يلغي اجتماعاً حول سورية بعد إصابة بيدرسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 44 دقيقة في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 14:56

ألغى مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع السياسي في سوريةـ بعد تعرض الموفد الدولي غير بيدرسون، لحادث سير وإصابته في عينه.



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وكان من المفترض أن يقدم بيدرسون إحاطة لمجلس الأمن حول تطورات تشكيل اللجنة الدستورية السورية، اليوم الخميس، إلا أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، قال في تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي الروسية إن الجلسة الدورية أُلغيت لحين تعافي بيدرسون من إصابته.

وتعرض غير بيدرسون لحادث سير، الثلثاء وفق ما أعلنت البعثة الأممية إلى سورية عبر حسابها على موقع "تويتر"، مشيرة إلى أن بيدرسون لن يكون قادرًا على إتمام مهامه المتعلقة بالملف السوري خلال الفترة المقبلة، من دون تحديد موعد لاستئناف المهام.

ولم تحدد البعثة نوع الإصابة ومدى خطورتها، واكتفت بالقول إنه "بناء على نصيحة الأطباء، سيحد الموفد الدولي من نشاطه ولن يتمكن من السفر خلال الفترة المقبلة".

وكان من المقرر أن يحضر بيدرسون الجولة الـ 13 من محادثات "آستانة" حول سورية، المقرر عقدها نطلع الشهر المقبل.