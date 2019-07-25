شكرا لقرائتكم 4 قتلى في غارات تركية جديدة شمال العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعة في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 14:49

أُعلن صباح اليوم الخميس، عن سقوط 4 قتلى في غارات جديدة شنتها مقاتلات تركية، استهدفت مناطق تمركز الاكراد في شمال العراق.



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وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الخميس: "تمكن سلاح الجو التركي، من قتل 4 إرهابيين في غارة على مواقع لمنظمة بي كا كا (الاكراد) شمالي العراق، بالتوازي مع عملية المخلب". واشار البيان الذي نشرته وكالة الاناضول الى إن "سلاح الجو شن غارات ضد بي كا كا في منطقتي الزاب ومتينا"، شمال العراق.

وأوضحت الوزارة أن "الغارات جرت بالتوازي مع عملية المخلب، وأسفرت عن تحييد 4 من إرهابيي بي كا كا".

وبينت أن الغارات استهدفت أسلحة وتحصينات ومخابئ تابعة للمنظمة الانفصالية في المنطقتين.

ودأبت القوات التركي على استهداف مواقع الاكراد شمال العراق وسورية.