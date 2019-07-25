شكرا لقرائتكم تركيا غير راضية عن اقتراح أميركي بإنشاء منطقة عازلة شمال سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - اسطنبول - أ ف ب | منذ ساعة في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 14:48

عبّرت تركيا، أمس الأربعاء، عن عدم رضاها على مقترح أميركي بإنشاء منطقة عازلة في شمال سورية لمنع حدوث اشتباكات بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد.



وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إنّ "المقترحات الجديدة التي قدّمتها الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة ... ليست بمستوى يرضي تركيا". وأضاف: "تركيا تشعر بوجود نوع من المماطلة في المقترحات الأميركية الجديدة".

وتابع: "يجب أن نتوصّل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في سورية في أقرب وقت، فصبرنا نفد".

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وأجرى البلدان محادثات الثلثاء بعد أن هددت تركيا مراراً بشنّ هجوم على المقاتلين الأكراد في سورية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح هذه الفكرة في كانون الثاني (يناير) أثناء مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الوقت الذي كانت تهدد فيه تركيا بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد في سورية.

وتوفّر الولايات المتحدة دعماً واسعاً لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سورية التي تحمّلت عبء قتال تنظيم "داعش".

وفي الأيام القليلة الماضية جدّدت تركيا تهديداتها بمهاجمة الوحدات الكردية التي تعتبرها مجموعة إرهابية لها علاقات مباشرة مع انفصاليين أكراد في تركيا.