شكرا لقرائتكم 18 قتيلاً في قصف شمال غربي سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ ساعة في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 14:46

قُتل 18 مدنياً على الأقل، بينهم خمسة أطفال، في قصف شنّه النظام السوري وحليفه الروسي في شمال غربي سورية أمس الأربعاء، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد إنّ 10 من القتلى الـ 18 هم أفراد من نفس العائلة، بينهم ثلاثة أطفال، وقد قتلوا في غارات جوية روسية بالقرب من مدينة خان شيخون في محافظة إدلب التي تتعرض لضربات مكثفة منذ أواخر نيسان (أبريل).

وقال المرصد إنّ 10 من القتلى الـ 18 هم أفراد من نفس العائلة، بينهم ثلاثة أطفال، وقد قتلوا في غارات جوية روسية بالقرب من مدينة خان شيخون في محافظة إدلب التي تتعرض لضربات مكثفة منذ أواخر نيسان (أبريل).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 18 قتيلاً في قصف شمال غربي سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.