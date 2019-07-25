ياني ينشر الفرح في مهرجان أعياد بيروت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف الموسيقي العالمي ياني، مدينة بيروت إلى عالم حالم، ورمى على لياليها رداء السكينة، محولاً مهرجان أعياد بيروت مساء أمس الأول إلى ليلة ساحرة. ومن خلف البيانو وعلى مسرح، ازدان بإضاءة خافتة، قدّم ياني مقاطع موسيقية أغرقت المدينة في أجواء رومانسية مست الوجدان.

وتجلت مهارة ياني الموسيقية، عندما عزف بيدين اثنتين على اثنين من آلات البيانو موضوعتين على المسرح، منقلاً أنامله بين هذه وتلك بأسلوب مبهر. وعزف ياني لجمهوره اللبناني مقاطع موسيقية جديدة، وأخرى قديمة وبينها معزوفته الشهيرة «حتى آخر لحظة».

وما بين مقطوعة وأخرى كان ياني يتوجه إلى الجمهور بعبارات تحمل نفحات إنسانية، ووجه خلال الحفل الذي امتد لساعتين رسالة عنوانها (الإنسان) مؤكداً: «أننا لسنا وحدنا، فالأرض كبيرة جداً، وكلنا روح واحدة ومهما نفعل يؤثر في أرضنا الأم، مهما نفعل للأرض يرتد علينا وعلى الآخرين». وأقبل على الحفل جمهور من لبنان وخارجه، ملأ المقاعد، ما اضطر إدارة المهرجان إلى زيادة سعة المسرح الذي يتسع بالأساس لنحو ثلاثة آلاف شخص ليصبح 5400.