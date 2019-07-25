31 يوليو بدء مغادرة حجاج الإمارات للأراضي المقدسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سومية سعد

كشف محمد المرزوقي، رئيس لجنة الحج والعمرة في مطار دبي الدولي، أن المطار أكمل استعداداته؛ لتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم، وأن مغادرة أولى رحلات الحج ستكون من مبنى 2 في مطار دبي يوم 31 يوليو/تموز الحالي، وتستمر الرحلات حتى يوم 8 أغسطس/أب من الشهر المقبل على جميع مطارات دبي حسب الرحلة على طيران الإمارات والطيران السعودي وفلاي دبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس؛ لمناقشة الترتيبات النهائية لموسم الحج والتنسيق بين الجهات المختصة، وتحديد الاحتياجات؛ لإنجاح موسم الحج، بحضور بندر بن سلطان المناحي ممثلاً عن القنصلية السعودية في دبي، والمقدم عيسى شاهين ممثلاً عن إقامة دبي، والمقدم خميس الشامسي ممثلاً عن إدارة أمن المطارات، إلى جانب عدد من أصحاب الحملات.

وأشار المرزوقي إلى أنه تم تشكيل لجان من الشرطة والجمارك ومتطوعين، يضم كل فريق 20 شخصاً يتواجدون على مدار الساعة في المطار، كما تم تخصيص مسارات خاصة لأصحاب الهمم.

وبدوره، قال بندر بن سلطان المناحي: إن إجمالي الحصة المقررة لحجاج الإمارات إلى بيت الله الحرام هذا العام 6228 حاجاً؛ وذلك في حدود الطاقة الاستيعابية للمخيمات المخصصة لهم في أماكن الشعائر المقدسة.

وأفاد المقدم خميس الشامسي من أمن المطارات، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات؛ لتسهيل حركة المسافرين؛ من خلال فرق عمل مختصة داخلية بمطارات دبي؛ لإنهاء إجراءات الحجاج بالسرعة المطلوبة.

من جهته، أشار عيسى شاهين، نائب مساعد المدير العام للمنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى تخصيص كاونترات إضافية للجوازات تكون محاذية للتفتيش، ومن ثم إلى البوابات على الفور؛ من أجل أن تكون رحلة المسافر الحاج قصيرة جداً.

وقالت الدكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، إن الهيئة أطلقت حملة واسعة في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، وستطلق أيضاً بمطار دبي الدولي تحت شعار: «الحج صحة وسعادة».

وأكدت أن هيئة الصحة بدبي ممثلة في إدارة حماية الصحة العامة، ومركز المطار الطبي التابع للهيئة؛ ستوفر فريقاً طبياً مجهزاً ومكوناً من كوادر طبية وتمريضية؛ لاستقبال الحجاج المسافرين.

وقال ماجد محمد الزرعوني رئيس قسم عمليات إسعاف المطارات: تم تجهيز 150 مسعفاً سيتواجدون على مدار الساعة في مطارات دبي، وناشد الحجاج، بضرورة الامتثال للإرشادات المطلوبة؛ من أجل المحافظة على صحتهم خلال رحلة الحج.

وقال بدر أحمد النجار مقرر بعثة الحج الطبية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، إن لجنة الحج والعمرة توفر جميع الخدمات اللازمة والميسرة للحجاج خلال مغادرتهم واستقبالهم، مشيراً إلى أنه سيتم توفير طبيب لكل 100 حاج.