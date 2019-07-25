«تفاهم» لتسريع وتيرة الاستثمارات بين بكين وأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

في إطار زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجمهورية الصين الشعبية، أعلن سوق أبوظبي العالمي، ومكتب بكين لتنظيم القطاع المالي المحلي، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع وتيرة الاستثمارات والتطوير المالي بين بكين وأبوظبي، كجزء من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين. وقد وقع على الاتفاقية كل من ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق، وهوا زيون، رئيس مكتب بكين لتنظيم القطاع المالي المحلي.

ترسم مذكرة التفاهم إطار عمل سوق أبوظبي العالمي ومكتب بكين لتنظيم القطاع المالي المحلي لدعم المؤسسات المالية الرائدة الراغبة في التوسع في بكين في مجالات عدة، بما فيها إدارة الاستثمار وإدارة الثروات والتكنولوجيا المالية والتمويل المستدام في أبوظبي، والمنطقة كافة. من جانب آخر، سيعمل السوق ومكتب بكين لتنظيم القطاع المالي المحلي على تطوير بنية تحتية متينة للأعمال، وتعزيز القطاعات الصناعية الثقيلة، واستقدام المزيد من الابتكارات في المجال التكنولوجيا المالية من بكين إلى أبوظبي. كما يسعى الطرفان إلى زيادة التعاون وتسريع وتيرة التطور في مجال التكنولوجيا المالية وإدارة الثروات.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق: «لقد كان أسبوعاً حافلاً للعلاقات الإماراتية- الصينية، حيث نجحنا في تحقيق إنجازات عدة ضمن مبادرة «الحزام والطريق» بالتعاون مع المؤسسات الرائدة من البلدين.

ونجح السوق في تأسيس شراكة وتفاهم مشترك مع مكتب بكين لتنظيم القطاع المالي المحلي منذ انطلاق أعمال السوق في 2015. ويسرنا تعزيز التعاون مع مكتب بكين لتنظيم القطاع المالي المحلي لكوننا نتشارك الطموح في تطوير بيئة أعمال مستدامة بما يخدم الشركات والمؤسسات في البدين، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كافة. كما أننا نؤمن بالدور الذي سيلعبه إيجاد بيئة عمل منظمة ومتكاملة، من منطلق دورنا المشترك كجهة تنظيمية للقطاع المالي»

من جانبه، قال هوا زيون، رئيس مكتب بكين لتنظيم القطاع المالي المحلي: «إن توسيع نطاق سوقنا المالي هو عامل أساسي لتطوير القطاع المالي في الصين. وبدورها كمركز مالي عالمي، ستعمل بكين على الاستفادة من انفتاح قطاعها المالي للعب دور أكبر على النطاق الدولي. وإننا سنعمل على توفير الفرص للمؤسسات المالية والتشجيع على الانفتاح المالي وجذب المزيد من المؤسسات المالية وزيادة الاستثمارات في السوق. معاً، سنعمل على ترويج التعاون المالي بين الصين والإمارات، ودعم نمو وتطور مكتب سوق أبوظبي العالمي في الصين، وتعزيز وتيرة نمو الأسواق المالية والاستثمار في بكين وأبوظبي، ضمن مبادرة حزام واحد طريق واحدة».