قادة حماس يلتقون المرشد الإيراني في طهران

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم خامنئي يستقبل وفد حماس

واصل وفد من حركة «حماس» الفلسطينية مباحثاته فى العاصمة الإيرانية طهران، وسط تقارير عن قرب انضمامها لما يسمى بمحور المقاومة الذى ترعاه إيران ويضم حزب الله فى لبنان والحوثيين فى اليمن وميليشيات أخرى فى سوريا والعراق.

والتقى وفد حماس، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسى للحركة صالح العارورى، كلا من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، على خامنئى، ورئيس مجلس الشورى الإسلامى على لاريجانى، وأمين عام مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله الشيخ محسن آراكى.

ونقلت صحيفة «الأخبار» اللبنانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن زيارة وفد رفيع من حماس لطهران، ولقاء خامنئى، لأول مرة منذ مغادرة حماس دمشق عام 2012، جاء تلبية لدعوة إيرانية لرئيس المكتب السياسى إسماعيل هنية، الذى فشل فى الخروج من قطاع غزة أكثر من مرة، فتقرر إتمام الزيارة بأعضاء المكتب فى الخارج، وعلى رأسهم نائب هنية، صالح العارورى، فيما تمكنت شخصيات قيادية من غزة (مقرّبة من هنية)، أبرزها إسماعيل رضوان، من الحضور.

وكشفت المصادر أن حماس أبدت رغبتها فى تعزيز علاقاتها مع جميع أطراف محور المقاومة، وصولاً إلى الاتفاق على تحالف دفاعى مشترك تتمكن فيه هذه الأطراف من مواجهة الاعتداءات بتنسيق جماعى.

وسلّم العارورى الجانب الإيرانى رسالة رسمية من هنية يشكر فيها إيران على جهودها فى دعم القضية الفلسطينية، مبديا رغبة الحركة فى تعزيز العلاقات مع إيران، وطلبها تقديم المزيد من الدعم لمواجهة الحصار الإسرائيلى الخانق، مؤكدا أيضا تضامن حماس مع إيران فى مواجهة السياسات الأمريكية والإسرائيلية. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من إجراء لقاءات بين أطراف من حماس ومسؤولين فى سوريا بصورة غير رسمية لبحث إعادة العلاقات، فإن الملف ما زال معقدا، إذ تتهرّب حماس من الرد على المطلب السورى باعتذار الحركة عن دعمها للمعارضة السورية المسلحة ضد النظام السورى فى بداية الأزمة السورية.