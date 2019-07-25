شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطنا فلسطينيا غالبيتهم أسرى محررون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 19 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، غالبيتهم أسرى محررون قضوا سنوات فى معتقلات الاحتلال، ورافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب للمنازل.

وقال نادى الأسير - فى بيان اليوم - أن 6 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين، منهم أربعة أسرى محررون، بالإضافة إلى اعتقال 7 مواطنين من بلدة العيسوية فى القدس، بينهم أب واثنان من أبنائه .

كما اعتقل الاحتلال 3 مواطنين من محافظة نابلس، ومواطن واحد من محافظة قلقيلية واثنين من محافظة الخليل، وجميعهم أسرى محررون قضوا سنوات فى معتقلات الاحتلال.

وفى سياق آخر، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلى أراضى زراعية فى منطقة البقعة شرق الخليل، بحجة البحث عن خطوط مياه مسروقة تغذى مستوطنتى "كريات أربع"، و"خارصينا".

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وأكد الناشط فى تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عارف جابر، أن آليات الاحتلال الإسرائيلى جرفت أراضى زراعية فى منطقة البقعة تقدر مساحتها بـ16 دونما (الدونم يعادل كيلو مترا مربعا) بحجة البحث عن أنابيب خطوط المياه التى تغذى مستوطنتى "خارصينا" و"كريات أربع" الجاثمتين على أراضى الموطنين شرق الخليل.

يذكر أن أراضى البقعة تشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين من تجريف للأراضى الزراعية، وهدم برك المياه التى يعتمد عليها المزارعون فى رى محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.