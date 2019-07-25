شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين .. تطبيق منع استخدام الأكياس غير القابلة للتحلل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد بن دينة أن المجلس الأعلى للبيئة قد تواصل مع جميع المصانع التي تنتج الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، والتي يبلغ عددها 24 مصنعًا، وذلك للتأكد من قدرتها على إنتاج أكياس قابلة للتحلل، موضحًا أن نسبة إنتاج هذا النوع من الأكياس كان يتراوح بين 47­% إلى 50­% في السابق، في حين ستكون المصانع ملزمة بتصنيعها بنسبة 100­% الآن ، حسبما نشرت صحيقة الايام البحرينية .

وأكد بن دينة أنه بموجب قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019، لن تكون هناك أي تكاليف أو أعباء على المواطنين والمقيمين، لافتًا إلى أن العديد من المتاجر الكبرى تستخدم هذا النوع من الأكياس منذ سنوات، وليس هناك ربط ما بين جودة الكيس وقابليته للتحلل.