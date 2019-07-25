شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين التفجيرات بكابول ومقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، الانفجارات الثلاثة المتتالية التى وقعت فى العاصمة الأفغانية كابول، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، كما أدانت التفجير الذى استهدف مبنى بلدية العاصمة الصومالية مقديشو.

وجدد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم - تضامن الأردن مع حكومتى وشعبى أفغانستان وصوماليا فى مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذى يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلدين الصديقين.

وعبر الناطق الرسمى عن أحر التعازى بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذى يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.