الارشيف / اخبار الخليج

الإمارات تتصدر دول أوبك فى الحرية الاقتصادية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر دول أوبك فى الحرية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تصدرت الإمارات دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الحرية الاقتصادية، حسب تقرير مؤسسة هيريتيج الأمريكية، مسجلة 77.6 نقطة في المركز الأول، ثم تلتها الكويت والمملكة العربية ، اللتان اشتركتا في المركز الثاني ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

 

Advertisements

واشتركت كل من نيجيريا والجابون وإيران وأنجولا في المركز الثالث. وضم المركز الرابع كلاً من أكوادور والجزائر وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو وفنزويلا. ولم يصنف التقرير كلاً من العراق وليبيا العضوين في المنظمة.

 

وتعمل منظمة الأوبك على ضمان استقرار أسعار عادلة للنفط على مستوى العالم وأيضاً العائد العادل على الذين يستثمرون في هذه الصناعة. وتضم المنظمة 14 دولة، منها دولتان من أمريكا اللاتينية وست دول من الشرق الأوسط وسبع دول من أفريقيا. وتسيطر دول المنظمة على 80% من احتياطي العالم من النفط والغاز، وفق ما ذكرته منظمة هيريتيج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تتصدر دول أوبك فى الحرية الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا