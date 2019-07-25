شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر دول أوبك فى الحرية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تصدرت الإمارات دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الحرية الاقتصادية، حسب تقرير مؤسسة هيريتيج الأمريكية، مسجلة 77.6 نقطة في المركز الأول، ثم تلتها الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتان اشتركتا في المركز الثاني ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .
واشتركت كل من نيجيريا والجابون وإيران وأنجولا في المركز الثالث. وضم المركز الرابع كلاً من أكوادور والجزائر وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو وفنزويلا. ولم يصنف التقرير كلاً من العراق وليبيا العضوين في المنظمة.
وتعمل منظمة الأوبك على ضمان استقرار أسعار عادلة للنفط على مستوى العالم وأيضاً العائد العادل على الذين يستثمرون في هذه الصناعة. وتضم المنظمة 14 دولة، منها دولتان من أمريكا اللاتينية وست دول من الشرق الأوسط وسبع دول من أفريقيا. وتسيطر دول المنظمة على 80% من احتياطي العالم من النفط والغاز، وفق ما ذكرته منظمة هيريتيج.
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