شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: الوضع فى مضيق هرمز مقلق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، اليوم الخميس، عن قلقه بشأن الوضع فى مضيق هرمز.
ودعا الفالح - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية" - المستوردين العالميين للنفط إلى تأمين شحناتهم من الطاقة التى تمر عبر مضيق هرمز.
وعلى صعيد متصل، أكد الفالح أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين لا تؤثر على الطلب النفطى إلى حد كبير.
وكان وزير الطاقة السعودى، قد صرح فى وقت سابق، بأن المملكة العربية السعودية حريصة على حماية إمدادات النفط من التهديدات التى تشكلها أطراف فاعلة حكومية وغير حكومية.
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