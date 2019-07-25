شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تاريخية.. السبسى صارع المرض ليودع الحياة فى عيد استقلال تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى صارع آلامه طويلا فى رحلته مع المرض ليودع التونسيين صباح اليوم فى ذكرى عيد استقلال تونس، لتقترن ذكرى وفاته مع الشعب التونسى بهذا اليوم المجيد فى تاريخ ذلك البلد العربى الإفريقى.

وظهر اليوم، أعلنت الرئاسة التونسية فى بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إن السبسى توفى فى تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة بتوقيت تونس، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن مراسم الدفن.

وكان رئيس الجمهورية التونسية الباجى قائد السبسى قد أدخل إلى المستشفى فى مناسبتين سابقتين على اثر أزمتين صحيتين حادتين.

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وأثارت الحالة الصحية لرئيس الجمهورية التونسية الباجى قايد السبسى جدلا واسعا وسط الطبقة السياسية، خاصة وأنّ ظهوره الإعلامي منذ تعرّضه للأزمة الصحية اقتصر على مناسبتين آخرها لقاء جمعه مؤخرا مع وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدى.

وتستعد تونس لانتخابات تشريعية مقررة بداية أكتوبر، رغم عدم توقيع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وقتها على القانون الانتخابي المنقح في الآجال القانونية الذي أقره مجلس النواب في يونيو لماضي.

وسيعتمد القانون الانتخابي القديم بحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.، على فرض شروط جديدة على المرشحين من شأنها استبعاد عدة شخصيات سياسية.