شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر سعودى مسؤول ينفى إيقاف " سناب شات " فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر سعودى مسؤول ، صحة ما تردد عن إيقاف "سناب شات" فى المملكة العربية السعودية.

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واستبعد مصدر فى قطاع الاتصالات بالمملكة فى تصريحات لصحيفة الرياض السعودية، اليوم الخميس، صحة ما يشاع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف عمل تطبيق سناب شات فى السعودية.

وأشار إلى أن مثل هذا الإجراء لو حدث لأى سبب تنظيمى أو خلافه سيعلن للجمهور لأنه يتعلق بوسيلة متاحة حاليا لشريحة كبيرة من مختلف الفئات، وأيضاً الشركة المعنية ستخطر بذلك وتحيط المتعاملين بالتواصل عبر تطبيقها.