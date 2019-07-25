شكرا لقرائتكم خبر عن مرشات المياه تقنية لتلطيف الأجواء الحارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع الارتفاع المطرد لدرجات الحرارة تظهر في كثير من المرافق العامة والخاصة والمجمعات والأسواق لاسيما التي تشهد كثافة من المرتادين محاولات لتخفيف وطأة الحر من خلال تركيب مرشات ماء في الهواء الطلق ، حسبما نشرت جريدة الانباء الكويتية .

ويمكن ملاحظة وجود مثل هذه المرشات على سبيل المثال في مطار الكويت الدولي وسوق المباركية وبرايح سالم التي تساعد في ترطيب الأجواء الحارة في فصل الصيف إذ ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات عالية جدا وذهبت بعض المقاهي والمطاعم أبعد من ذلك بتركيب مراوح مزودة بالماء لتأمين أجواء مناسبة للمرتادين.