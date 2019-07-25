شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 18 سوريا جراء اعتداء مسلحين بالقذائف الصاروخية على حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل 3 سوريين بينهم طفلان وأصيب 15 آخرون بجروح نتيجة اعتداء مجموعات مسلحة بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية فى الحمدانية وسيف الدولة بمدينة حلب .

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر فى قيادة شرطة حلب قوله، إن مسلحى (جبهة النصرة) اعتدوا من مناطق انتشارهم بمنطقة الراشدين غرب المدينة على حيى الحمدانية وسيف الدولة بالقذائف الصاروخية أثناء ازدحام الحيين بالمشاة والسيارات، ما أسفر عن وفيات ومصابين بجروح متفاوتة، ووقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالى ومنازلهم والممتلكات العامة .

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وذكرت (سانا) أنه على الفور ردت وحدات من الجيش السورى على مصادر الاعتداءات فى حى الراشدين غرب المدينة، ودمرت منصات إطلاق الصواريخ موقعة قتلى ومصابين بين مسلحى (جبهة النصرة).

وتم نقل جرحى الاعتداءات المسلحة لتلقى العلاج، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية.