شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحافظ على الصدارة عربيا فى مؤشر الابتكار العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظت الإمارات على صدارتها عربياً فى مؤشر الابتكار العالمى لعام 2019، وتقدمت مرتبتين فى تصنيفها العام على المؤشر، مواصلة أداءها الجيد على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ارتقت 11 مرتبة من المركز 47 فى 2015 لتصل إلى المرتبة 36 فى 2019.

وحققت الإمارات حسبما نقلت صحيفة "البيان" ريادة عالمية ضمن الدول العشر الأوائل فى عدد المؤشرات الفرعية لمحاور المؤشر، حيث حلت فى المرتبة الأولى عالمياً فى مؤشرى تكلفة إنهاء خدمات العمالة، ونسبة الملتحقين بالتعليم العالى من الخارج، فيما جاءت فى المرتبة الخامسة عالمياً فى نسبة البحث والتطوير المموّل من مؤسسات الأعمال، وفى المرتبة الثامنة عالمياً فى مؤشرى معدل إنتاج الطاقة الكهربائية للفرد، ومواهب البحث فى مؤسسات الأعمال.