العراق.. مقتل 9 من أسرة واحدة بإطلاق نار جنوبي كركوك

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، أن 9 أشخاص من أسرة واحد قتلوا، واصيب طفل، ، بعد تعرضهم لإطلاق النار خلال عودتهم الى المنزل في قرية دارا بقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن قضاء داقوق، شهد اليوم الخميس مراسم دفن 9 اشخاص قتلوا بنيران استهدفتهم على طريق كركوك – بغداد، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء.

من جهته أوضح، مصدر أمني في حديث للأناضول، أن الأنباء متضاربة حول حادثة مقتلهم وهناك روايتين، الأولى بأنهم قتلوا على أيدي عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في كمين على طريق كركوك – بغداد.

وأضاف: الرواية الثانية تتحدث بأن الأشخاص التسعة قتلوا اثناء محاولتهم الفرار من القرية بنيران قوات الشرطة الاتحادية الذين ظنوا انهم عناصر من داعش.

Advertisements

وبين المصدر أن الحادثة أتت بعد نصف ساعة من إطلاق عناصر داعش 3 قذائف هاون على قرية دارا، سقطت احداها على منزل سكني، أدى الى مقتل شخص واصابة 5 مدنيين.

ومؤخرا، زاد نشاط "داعش" محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، ونينوى (شمال) والأنبار (غرب)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.