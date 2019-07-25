نادي الحي بثانويه أبها الاولي ينفذ عدد من الدورات المهنيه

ابها ضمن المسار التدريبي والتقني لبرنامج ⁧‫إجازتي4.‬⁩ نفذ نادي الحي بثانوية أبها الأولى بتعليم عسير عدد من الدورات المهنية خلال الإجازة الصيفية منها (استخدام أدوات الحدادة- النجارة – الطلاء- الميكانيكا- تصميم الإطارات الخشبية ) وغيرها من الدورات التي نفذها عدد من المدربين وأوضح قائد النادي أ . عبدالرحمن يحيى آل حمود أن برامج وأنشطة النادي تعد من أهم المحاضن للطلاب وأسرهم والمجتمع المحيط بالنادي وتسهم بشكل كبير في إعدادهم لمراحل الحياة وبناء شخصياتهم وصقل مواهبهم واستثمار أوقاتهم وطاقاتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. Advertisements

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