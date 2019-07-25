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صحيفة الخليج الالكترونية
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض، مساعِدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار الدكتورة دينيس ناتالي.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن السفارة، اليوم الخميس، أنه جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات المتميزة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرَّقت المباحثات إلى جهود المملكة الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، بالإضافة إلى دورها في دعم العمليات الإنسانية والتنموية هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات سعودية-أمريكية حول جهود #السعودية لإحلال السلام والعمليات الإنسانية بـ #اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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