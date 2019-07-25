صحيفة الخليج الالكترونية قالت المؤسسة العامة للتقاعد إن خدمة الهاتف المجاني عادت للعمل مجدداً بعد تعرضها لعطل صباح اليوم. وأوضحت المؤسسة قائلة: عملاءنا الكرام نفيدكم بأنه حدث عطل خارج عن إرادة المؤسسة في خدمة الهاتف المجاني صباح هذا اليوم استمر لمدة نصف ساعة، ونفيدكم بأن الخدمة تعمل حالياً بشكل جيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #التقاعد: الهاتف المجاني عاد للعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.