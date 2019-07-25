ضاحي خلفان على “تويتر”: لماذا #ترامب أسدا على العرب وأرنبا أمام #إيران؟

صحيفة الخليج الالكترونية تساءل نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، في تغريدة عبر “تويتر”، عن سبب اختلاف تعامل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع العرب عن تعامله مع إيران. وقال خلفان: “لماذا كان ترامب أسدا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران”. Advertisements ورد مغردون على ضاحي خلفان، فقال بعضهم إن الغرب فشل في التعامل مع تهديدات إيران، وأجاب آخرون أن السبب هو تفرق وتشتت قادة العرب، فيما دعاه آخرون إلى توجيه هذا السؤال إلى القادة العرب أنفسهم.

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