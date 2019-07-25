هدف يصدر تحذيرا للباحثين عن #العمل

صحيفة الخليج الالكترونية

أعاد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تحذير الباحثين عن العمل بشأن ضرورة الحفاظ على المعلومات الشخصية.

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وقال “هدف”: حفاظًا على سرية معلوماتك الشخصية احرص على عدم تزويد أية جهة أو شخص ببيانات الدخول على حسابك في البوابة الوطنية للعمل طاقات.

في سياق آخر، ودعمًا لتوظيف السعوديين والسعوديات، ورفع مساهمتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على التوطين، يقدم هدف الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.