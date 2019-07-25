شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تونس تنتج كليب لنشيدها الوطنى بثوبه الجديد فى عيد الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتجت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الإنسان التونسية، بالاشتراك مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الثقافية ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين، فيديو كليب للنشيد الوطنى الرسمى، فى ثوبه الجديد. Advertisements وجاء الكليب بأداء كل من الفنان لطفي بوشناق والفنان صابر الرباعي والفنانة أمينة فاخت وعزف الأوركسترا السيمفوني التونسي وطاقم الموسيقى العسكرية وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية اليوم.

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