شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يؤكد جاهزية منفذ الرقعى بالسعودية لاستقبال ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن جاهزية جميع القطاعات المدنية والأمنية لإستقبال ضيوف الرحمن في منفذ الرقعي، لافتا إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد تؤكد على بذل كل الإمكانات والخدمات على أكمل وجه لخدمة الحجاج في ظل الأمكانات التي سخرتها الحكومة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد على أن العمل سيكون متكاملا بين جميع الجهات الحكومية ولن يكون هناك أي تقصير في تقديم كافة الخدمات لتوفير كل سبل الراحة للحاج لتمكينهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة وحتى عودتهم إلى بلدانهم بعد أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حفر الباطن يؤكد جاهزية منفذ الرقعى بالسعودية لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.