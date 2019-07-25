شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يؤكد جاهزية منفذ الرقعى بالسعودية لاستقبال ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن جاهزية جميع القطاعات المدنية والأمنية لإستقبال ضيوف الرحمن في منفذ الرقعي، لافتا إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد تؤكد على بذل كل الإمكانات والخدمات على أكمل وجه لخدمة الحجاج في ظل الأمكانات التي سخرتها الحكومة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد على أن العمل سيكون متكاملا بين جميع الجهات الحكومية ولن يكون هناك أي تقصير في تقديم كافة الخدمات لتوفير كل سبل الراحة للحاج لتمكينهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة وحتى عودتهم إلى بلدانهم بعد أداء مناسكهم بيسر وسهولة.