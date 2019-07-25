شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية السعودية تبث مليونى رسالة قصيرة خلال الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الأحد القادم بمكتبه بمحافظة جدة، أكبر حملة دعويَّة إرشاديَّة "الحج دعوةٌ ومنهج قويم 1440هـ"، التي تنفذها الوزارة لأول عام، وتستمر حتى نهاية موسم الحج.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، تستهدف الحملة إلقاء 30268 خطبة، وأكثر من 20 ألف محاضرة، و 100 ألف كلمة، و 20 ندوة علميَّة، كما تستهدف بث مليوني رسالة نصيَّة قصيرة توعويَّة (SMS)، ومشاركة مئات العلماء وطلبة العلم والدعاة الرسميين والمتعاونين إلى جانب مشاركة عشرات الداعيات المتعاونات بمشاركات تؤكِّد رسالة وأهداف الحملة.

وتأتي هذه الحملة انطلاقًا من واجب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومسؤوليَّتها الشرعيَّة التي تضطلع بها في التَّوجيه والإرشاد؛ لبيان مقاصد الحج الشرعية التي أرادها الله تعالى، في إطار الجهود التي تبذلها هذه البلاد المباركة بالتأكيد على ذلك، والدعوة إلى أن يكون الحج لله كما أراد الله سبحانه، ووفق هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .