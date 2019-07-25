شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. المرأة السعودية تفتحم مجال المراقبة البحرية على الموانىء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة شاركت اليوم سيدة سعودية فى الجولات الرقابية التى نفذتها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، ضمن جولاتها الرقابية على الوكلاء البحريين المرخص لهم بالعمل في ميناء جدة الإسلامي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتقييم جودة وفاعلية الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين في الموانئ السعودية، بمشاركة أول سيدة سعودية تزاول مهام مراقبة الأنشطة على الوكلاء البحريين بالهيئة.



وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن المراقبة البحرية هى " عبير الغامدي" وشاركت خلال الجولات الرقابية التى وتقوم "موانئ" ممثلةً في المراقبين على الأنشطة بتعزيز التعاون بين الخاضع للرقابة والتفتيش والهيئة العامة للموانئ لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، ورفع مستوى الوعي العام للعاملين لدى الخاضع للرقابة والتفتيش بأنظمة وتعليمات "موانئ"، وهو ما تقوم به مراقبة الأنشطة.

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وخاضت المرأة السعودية جميع المجالات، وشهدت المملكة العربية السعودية على مدار العام الماضى طفرة غير مسبوقة فى تمكين المرأة، بدأت برفع الحظر عن قيادة السيارات فى 24 يونيو 2018 بل تمكنت للمرأة العمل كسائقة أجرة تاكسى بداخل المملكة، والسماح لهن بالحضور فى مدرجات ملاعب كرة القدم فى يناير 2018، وصولا إلى السماح للنساء بالانضمام للجيش وجهاز المخابرات، كما شاركت النساء فى أول سباق دراجات هوائية للإناث وتولى المناصب القيادية.



وتهدف هذه الزيارات التفتيشية لمتابعة الالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة والتعليمات والتأكد من سير أعمال الوكلاء البحريين المرخص لهم وفقاً لما جاء في اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للموانئ والمنظمة لمزاولة النشاط بالموانئ، والحرص على تحقيق المصلحة العامة بكل شفافية، كما أنها لا تستهدف الأخطاء والمخالفات فقط، بل إعطاء الحلول أو المقترحات التي تدعم الجوانب الإيجابية وتعزيزها، وكيفية تجاوز الجوانب السلبية.



