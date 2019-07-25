شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تطلب كشوف الحوالات المالية لخلية الإخوان الإرهابية المضبوطة مؤخرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى الكويت، من المصارف وشركات الصرافة فى البلاد تزويدها بكشف مفصل للحوالات المالية الصادرة والواردة لأعضاء خلية الإخوان الإرهابية التى ضُبطت مؤخراً.

وأكدت صحيفة "الرأي" الكويتية، إن الإدارة حددت للبنوك وشركات الصرافة فترة الاستقصاء المطلوبة بين 1 فبراير إلى 11 يوليو الماضي، أى قبل يومين من اعتقال أفراد الخلية.

وكان مجلس الوزراء الكويتى أكد استمرار التحقيقات للكشف عمن تستر على أفراد الخلية أو تعاون معها.

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من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن".