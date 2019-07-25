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الإمارات تعلن إطلاق نظام بوابات التعرفة المرورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دائرة النقل والنقل المتكامل فى الإمارات، عن إطلاق نظام بوابات التعرفة المرورية فى مدينة أبوظبي، بدءا من 15 أكتوبر 2019، لتخفيف الازدحام المروري، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة، كالنقل العام ومشاركة السيارات، أو استخدام السيارات الكهربائية المعفية من الرسوم في أول سنتين.

 

وأعلنت الدائرة، وفقا لصحيفة "البيان"، أن الرسوم بواقع 4 درهم لكل عبور خلال أوقات الذروة من السبت وحتى الخميس، في الفترة الصباحية من 7 إلى 9 والفترة المسائية من 5 إلى 7، وخارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية فسيتم احتساب 2 درهم.

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ويبدأ التسجيل في النظام وفقا لآلية إلكترونية متطورة في 30 أغسطس 2019، حيث سيتم إنشاء حساب خاص بجميع المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي بشكل تلقائي ومجاني، وسيتم استقطاع الرسوم المحددة للتعرفة المرورية تلقائيا من حساب المستخدم بمحفظة الدفع الإلكترونية المتكاملة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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