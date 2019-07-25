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الرئيس اللبنانى السابق يدعو لحوار يعزز الثقة فى منظومة الحكم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 دعا الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، الرئيس الحالي ميشال عون، إلى عقد حوار يضم مختلف القوى السياسية اللبنانية، لاكتساب الثقة بمنظومة الحكم في البلاد، ولتجنيب الشعب اللبناني "الانعكاسات الكارثية" لمُناخ التجاذب السياسي الراهن الذي يشهده لبنان والاضطراب المحدق والأخطار المحيطة بالبلاد وبالإقليم.

 

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وقال العماد ميشال سليمان -في افتتاحية صحيفة (النهار) بعددها الصادر اليوم الخميس تحت عنوان "الحوار.. قبل فوات الأوان"- إن فكرة الحوار التي يقترحها، من شأنها أن تجنب لبنان أن يدفع مجددًا ثمن "حروب الآخرين" بعدما دفع غاليًا ثمن الحفاظ على حريته وديمقراطيته.

 

وأضاف: "إذا كان التواصل ركنًا أساسيًا -إلى جانب اللامركزية والمشاركة- من أركان القيادة الرشيدة، فإن الحوار أصبح في مجتمعنا المعاصر وظيفة أساسية من وظائف الحكومات تضاف إلى وظيفتيها التقليديتين المعروفتين بالديمقراطية والنمو".

 

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