شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجن فلبينيا 10 سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام إماراتية اليوم الخميس، أن محكمة قضت بسجن فلبينى عشر سنوات لانتمائه إلى تنظيم داعش والترويج لإيديولوجية التنظيم على وسائل التواصل الاجتماعى.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن المتهم آسيوي يبلغ من العمر 35 عاما، وقالت إن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت بتغريمه مليوني درهم (544 ألفا و543 دولارا)، "كما قضت المحكمة بتحميله كافة المصاريف القضائية وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم".
وذكرت صحيفتا ذا ناشونال وجلف نيوز أن الرجل خادم فلبيني الجنسية. ونقلت ذا ناشونال عن محاميه قوله أمام المحكمة إن الرجل يفتقر إلى المهارات الفنية التي تمكنه من إدارة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يتسن لرويترز الاتصال بالسفارة الفلبينية أو المحامي للحصول على تعليق.
سنت الإمارات العام الماضي قانونا لمكافحة تمويل الإرهاب، كما أصدرت قانونا لمكافحة الإرهاب في 2014.
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