شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم السعودية: 4 فرص لكل معلم لاجتياز اختبار الرخصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المشرف العام على وكالة الموارد البشرية فى وزارة التعليم السعودية، الدكتور محمد بن عبدالله الهران، إن لائحة المعلمين المجددة وما شملته من سلم الرواتب، تمثل نقلة نوعية لشاغلى الوظائف التعليمية، مؤكدا أن المحاولات الأربع الممنوحة للمعلم لتجاوز رخصة القيادة كفيلة باستمرار العلاوة.
وأضاف حسب صحيفة تواصل، أن عند التسكين يعطى جميع المعلمين الحاليين فرصة لمدة 4 سنوات يمنحون خلالها 4 محاولات لاختبار الرخصة المهنية، وخلال هذه الفترة تستمر علاوتهم السنوية إلى أن يتجاوزوا اختبار الرخصة، علماً أن هناك 150 ألف معلم سبق أن تجاوزوا الاختبار، ومن لم يحصل على الرخصة خلال هذه المدة ستوقف علاوته مؤقتاً إلى حين حصوله عليها.
ونفى الدكتور الهران توقف راتب المعلم عند 16510 ريالات، وقال "المعلمون الحاليون سيستمرون فى سلم المعلم الممارس إلى أن يصل راتبه إلى 21250 ريالا".
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