شكرا لقرائتكم خبر عن نجل رئيس تونس: والدى نقل المستشفى العسكرى بسبب بقايا التسمم الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد حافظ قايد السبسى، نجل الرئيس التونسى، فى مداخلة هاتفية لقناة نسمة التونسية، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس.

واَضاف حافظ، أن نقل الرئيس مرة أخرى للمستشفى بسبب توعك صحي طارئ ناتج عن بقايا التسمّم الغذائي الذي تعرّض له خلال الفترة الماضية.

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وكان السبسي نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه، ولم يظهر بعد ذلك إلا في مناسبتين فقط.

والسبسي عمره 93 عامًا، كما يعد ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.