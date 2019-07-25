شكرا لقرائتكم السعودية تدين تفجيراً إرهابياً استهدف بلدية مقديشو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - جدة – "الحياة" | منذ 4 ساعات في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 11:35
دانت المملكة العربية السعودية التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو في الصومال، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وقدم مصدر في وزارة الخارجية، العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، متمنياً للجرحى سرعة الشفاء، مؤكداً وقوف المملكة وتضامنها مع الصومال ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
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