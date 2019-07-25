رابط نتائج التوجيهي.. أنقر هنا

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة تعلن وزارة التربية والتعليم، صباح الخميس، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2019، عبر موقعها الإلكتروني. وسيعقد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، مؤتمرا صحفيا، عند الساعة 11 صباحا، لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة. اقرأ أيضاً : لأول مرة في الأردن.. أوائل التوجيهي يحضرون مؤتمر اعلان نتائجهم الرسمي وستعلن النتائج الكترونياً بالتزامن مع إعلان وزير التربية والتعليم. وأكدت التربية أنهاهي الجهة الوحيدة المخولة باعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة من خلال هذا الموقع (http://tawjihi.jo/) وانها غير مسؤولة عن اي نتائج صادرة عن اي جهة اخرى. ونشرت التربية رابطا عبر موقعها الالكتروني لمعرفة نتائج التوجيهي.. أنقر هنا

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