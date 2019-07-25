شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وولى العهد يرسلان تهنئة لرئيس المالديف فى ذكرى استقلال بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهانى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

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وأشاد الملك سلمان بالعلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين، ويحرص الجميع على تنميتها فى المجالات كافة.