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مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي شددت فيه قوات الاحتلال على دخول المصلين من فئة الشبان للمسجد، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية كإجراء باتت تتعامل فيه يوميا بحق المصلين.

 

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وقال شهود عيان إن الاقتحامات تتم بمجموعات صغيرة ومتلاحقة من جهة باب المغاربة، وتؤمن لهم قوات الاحتلال الخاصة الحراسة والحماية خلال جولاتهم الاستفزازية في المسجد حتى مغادرته من جهة باب السلسلة.

 

 

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