شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحتفل اليوم بذكرى إلغاء النظام الملكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي تونس اليوم، الخميس، الذكرى الـ62 لعيد الجمهورية، اليوم الذى تم فيه إلغاء النظام الملكى وإعلان النظام الجمهورى سنة 1957، ليتم بذلك إقرار المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات.
وفى مثل هذا اليوم، ألغى أيضا المجلس التأسيسى المنتخب فى 25 مارس 1957 باسم الشعب، النظام الملكى وأعلن النظام الجمهورى.
وكان إعلان الجمهورية سنة 1957، تتويجًا لمسار نضالى وطنى طويل خاضه الشعب التونسى ضدّ المستعمر الفرنسى منذ 1881.
وتتزامن هذه المناسبة مع الذكرى السادسة لاستشهاد النائب بالمجلس الوطنى التأسيسى عن التيار الشعبى محمد البراهمى.
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