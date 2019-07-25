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سفارة الإمارات فى نيبال تحذر مواطنيها من الأمطار الموسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نيبال، مواطني الدولة، بأخذ الحيطة والحذر، مع استمرار هطول الأمطار الموسمية في مناطق مختلفة من البلاد.

وحسب موقع الإمارات نيوز، دعت السفارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كافة المواطنين إلى توخي الحذر، والتواصل مع السفارة في حال طلب المساعدة.

 

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