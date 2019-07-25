شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات ماليزية تدعو لتنظيم حملة دولية لإدانة هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المجلس الاستشارى للمنظمات الإسلامية الماليزية، الشعب الماليزى والمجتمع الدولى للانضمام إلى تنظيم حملة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى غدًا الجمعة، لإدانة هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين فى القدس.

ونقلت وكالة أنباء /برناما/ الماليزية، اليوم الخميس، عن الرئيس التنفيذى للمجلس الدكتور أحمد ثانى السيد، فى مؤتمر صحفى عقده فى السفارة الفلسطينية بكوالالمبور، قوله إن الحملة التى ستقام طيلة يوم غد الجمعة، سوف تستخدم هاشتاج #عار_عليك_يا _إسرائيل.. وأضاف، "نريد أن نرسل الرسالة بأن هذا العمل اللا إنسانى الإسرائيلى هو عار عليها، ولذلك، نحن لا نغلق أعيننا ولا نصم آذاننا بأعمالك يا إسرائيل".

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وتابع قائلاً إن الحملة تعتبر أبسط المبادرات التى يمكن للجمهور القيام بها لإدانة جريمة إسرائيل فى هدم 100 شقة سكنية تأوى نحو 500 فرد.

وفى سياق متصل، أدان السفير الفلسطينى لدى ماليزيا وليد أبو على بأشد العبارات، هدم إسرائيل عشرات المنازل لفلسطينيين بالقدس ووصفه بأنه جريمة حرب إسرائيلية، وطالب السفير الشعب الماليزى والمجتمع الدولى بإدانة الجرائم الإسرائيلية الأخيرة، وقال " إن هذه الأعمال الوحشية جاءت من أجل حشد الدعم الإسرائيلى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود قبل انتخابات سبتمبر المقبل".