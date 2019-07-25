شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين التفجير الإرهابى الذى استهدف مقر بلدية مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابى الذى استهدف مقر بلدية مقديشيو بجمهورية الصومال، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وقدم المصدر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، العزاء والمواساة لذوى الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، متمنيا للجرحى سرعة الشفاء، وأكد وقوف المملكة وتضامنها مع الصومال ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
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