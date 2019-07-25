شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: استهداف قاعدة جوية بالسعودية إدعاءات حوثية كاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمى باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركى المالكى، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وقال المالكي في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، "إنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيات الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية"، واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيات.

وأضاف أن استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه الميليشيات الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني.

وأكد البيان استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة و الرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.