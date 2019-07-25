السودان.. اعتقال قيادي بحركة "الإصلاح الآن" الإسلامية

الخرطوم / الخليج 365

أفادت مصادر سودانية مطلعة، أن سلطات الأمن اعتقلت الخميس، القيادي بحركة "الإصلاح الآن" أسامة توفيق.

وقال مصدر من الحركة وآخر من أسرة توفيق، للأناضول، إن الأجهزة الأمنية بالخرطوم اعتقلت الأخير، دون أي تفسير.

ولم يصدر تعليق عن السلطات السودانية حتى الساعة 07:30 (ت.غ).

و"الإصلاح الآن" حركة ذات توجه إسلامي، تأسست بزعامة وزير الخارجية الأسبق غازي صلاح الدين، عقب انشقاق قيادتها عن الحزب الحاكم سابقا (المؤتمر الوطني)، بعد احتجاجها على قمع متظاهرين في سبتمبر/ أيلول 2013.

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وشاركت قيادة الحركة ضمن تحالف سياسي في الجبهة الوطنية للتغيير، وساهمت في إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي، الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وصباح 5 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.



ورغم توقيع الاتفاق، لا يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.