رئيس وزراء إسرائيلي سابق يلغي زيارة لسويسرا خشية اعتقاله

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت زيارة إلى سويسرا، خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقالت القناة الإخبارية الاسرائيلية (12) إنه تم إبلاغ أولمرت، الذي كان يخطط للسفر يوم الإثنين، بأنه قد يكون عرضة للاعتقال بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".

وأضافت:" ألغى أولمرت زيارته، بعد أن تلقت وزارتي الخارجية والعدل الإسرائيليتين، بلاغا من السلطات السويسرية بأنه سيؤخذ للاستجواب، بشبهة ارتكاب جرائم حرب أثناء عملية عسكرية للجيش الاسرائيلي في غزة عندما كان رئيسا للوزراء".

Advertisements

وكان أولمرت رئيسا للوزراء، عندما شنت إسرائيل حربا على غزة في العام 2008 و2009، ما أدى الى استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني خلال 3 أسابيع.

واستقال أولمرت من منصبه في العام 2009، على خلفية توجيه تهم فساد إليه، قبل أن يدخل السجن في الفترة ما بين فبراير/شباط 2016 ويوليو/تموز 2017.

وينشط فلسطينيون وحقوقيون دوليون، في تقديم دعاوي إلى المحاكم الغربية، وبخاصة في أوروبا، ضد مسؤولين إسرائيليين لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.