التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة للحوثيين جنوبي السعودية

اليمن / عبد الله أحمد / الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "الحوثي" باتجاه مدينة "خميس مشيط"، في منطقة عسير جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في بيان، إن قواته تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيرة، أطلقها الحوثيون من محافظة صنعاء، في محاولة لاستهداف المناطق المدنية بمدينة خميس مشيط.

ونفى المالكي، صحة استهداف الحوثيين لمواقع حساسة في "قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية"، واصفا إياها بـ "الأكاذيب".

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واعتبر أن "المحاولات العدائية للمليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان (المناطق) المدنية، المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يثبت إجرام مليشيا الحوثي بارتقاء أعمالها العدائية إلى جرائم حرب".

والثلاثاء، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرات (لم يحدد عددها) مسيرة أطلقتها جماعة "الحوثي" باتجاه مدينة "خميس مشيط".

جاء ذلك عقب ساعات من إعلان الحوثيين شن هجوم واسع بالطائرات المسيرة على "قاعدة الملك خالد الجوية"، في المدينة ذاتها.



وفي الآونة الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، بينها عدد من المطارات والمرافق الحيوية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.