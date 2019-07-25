مغادرة أول فوج من حجاج غزة إلى السعودية عبر معبر رفح

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

غادر صباح الخميس، أول فوج من حجاج قطاع غزة، إلى المملكة العربية السعودية، عبر معبر رفح البري، لأداء فريضة الحج.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حماس) في غزة، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن الحجاج بدأوا بمغادرة القطاع، الخميس، عبر معبر رفح.

وأوضحت أن العمل عبر معبر رفح البري، سيخصص للحجاج لمدة 4 أيام، بدءا من الخميس، وحتى يوم الأحد المُقبل.

وبيّنت الوزارة أن المعبر سيعود لاستئناف العمل للمسافرين العاديين بدءا من يوم الاثنين القادم.

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