الحوثيون يعلنون قصف قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

فؤاد مسعد/الخليج 365

قال العميد يحيى المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، إن "سلاح الجو المسير نفّذ عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية" في خميس مشيط (جنوب غرب) المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته، الأربعاء، وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي.

وأوضح البيان أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التجهيز"، مشيرا إلى أنها "أصابت أهدافها بدقة عالية" وفقا للبيان.

Advertisements

وقال سريع إن العملية تأتي ردا على "العدوان والغارات الجوية المتواصلة التي بلغت خلال الـ12 الساعة الماضية 21 غارة".

هذا ولم يصدر عن المملكة العربية السعودية، أو قوات التحالف العربي أي بيان حتى الساعة (00.30 تغ) يؤكد أو ينفي صحة ما قاله متحدث القوات الحوثية.

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، باستخدام الطائرات المسيرة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.